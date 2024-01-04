СМИ: Иран ответит на теракт в Кермане атаками по базам США

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в городе Керман приказал военным ограничить ответ на атаку операциями против Израиля и ударами «прокси-группировок» по базам США. Об этом пишет New York Times.

Число жертв теракта в Иране превысило 100

По данным источников газеты, Хаменеи призвал командующих проявлять «стратегическое терпение» и избегать вовлечения Ирана в непосредственную военную конфронтацию с Соединенными Штатами.

«Он приказал ... ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке», — указано в материале.

Отмечается, что верховный руководитель Ирана считает атаки в стране, а также в Ливане частью израильской кампании.

Ранее взрыв произошел в Кермане на дороге к кладбищу, где похоронен экс-командующий элитным подразделением КСИР генерал-майор Касем Сулеймани, погибший в результате удара США, напоминает RT. По данным СМИ, погибли 103 человека, еще 211 пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СШАТерактИран

Горячие новости

Все новости

партнеры