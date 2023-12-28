В Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь

По данным ведомства, в городе Джалал-Абад задержали несовершеннолетних членов отделения международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Преступников завербовали через интернет, пишет Ura.ru.

«По указанию зарубежных эмиссаров они планировали произвести закладку самодельного взрывного устройства у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы города Джалал-Абад», — отметили в ГКНБ.

Правоохранители задержали двух жителей Киргизии 2007 года рождения, у них обнаружили доказательства подготовки террористической акции, в том числе переписку с эмиссарами, план действий и инструкции по изготовлению взрывчатки. Возбуждено уголовное дело об акте терроризма. Задержанных поместили в СИЗО №53 службы исполнения наказания для несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают преступные связи злоумышленников на территории республики.

Ранее в Ставрополе арестовали сторонника ИГ, который планировал устроить взрыв в здании правительства Ставропольского края, напоминает RT.

