Премьер Словакии заявил, что в ближайшие дни жители смогут привиться «Спутником V»

Словакия в скором времени приступит к применению вакцины против коронавируса российского производства "Спутник V". Об этом написал вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович написал в своем аккаунте в Facebook.

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Страна получила первую партию препарата 1 марта. По словам Матовича, исследования "Спутника V" в венгерской лаборатории, которая сертифицирована в системе OMLC и признана ЕС, показали "отличные результаты". Матович отметил, что российская сторона дала согласия на процесс вакцинации жителей страны "Спутником V".

Премьер также указал на препятствия "со стороны всемогущих противников" применения вакцины в республике. По его словам, прививку российской вакциной можно будет поставить в ближайшие дни.

Данные об успешном завершении испытаний образцов "Спутника V" были получены Словакией 6 мая.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияСловакия
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