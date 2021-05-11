Премьер Словакии заявил, что в ближайшие дни жители смогут привиться «Спутником V»

Страна получила первую партию препарата 1 марта. По словам Матовича, исследования "Спутника V" в венгерской лаборатории, которая сертифицирована в системе OMLC и признана ЕС, показали "отличные результаты". Матович отметил, что российская сторона дала согласия на процесс вакцинации жителей страны "Спутником V".

Премьер также указал на препятствия "со стороны всемогущих противников" применения вакцины в республике. По его словам, прививку российской вакциной можно будет поставить в ближайшие дни.

Данные об успешном завершении испытаний образцов "Спутника V" были получены Словакией 6 мая.