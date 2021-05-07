В Венгрии подтвердили надежность «Спутника V»

Венгерская лаборатория подтвердила надежность вакцины «Спутник V», партия которой была доставлена в Словакию. Об этом 7 мая сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский.

Использование «Спутника V» в Словакии вызвало серьезные разногласия между политиками. Премьер-министр страны Игорь Матович 30 марта ушел в отставку, а глава минздрава страны Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата, ушел с поста 11 марта.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 30 апреля отметил, что договор о покупке "Спутника V" у России выгоден для республики, а многие граждане страны хотели бы пройти вакцинацию препаратом из РФ.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Помимо него, в России зарегистрированы еще три отечественные вакцины, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:СловакияРоссияВенгрияВакцинаВакцинация
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