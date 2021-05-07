В Венгрии подтвердили надежность «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 30 апреля отметил, что договор о покупке "Спутника V" у России выгоден для республики, а многие граждане страны хотели бы пройти вакцинацию препаратом из РФ.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Помимо него, в России зарегистрированы еще три отечественные вакцины, пишет RT.

