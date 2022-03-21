«Заложники газовой заслонки». Экс-министр назвал причины «дерусификации» экономики Польши

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что Польша почти ничего не потеряет от «дерусификации» своей экономики. 


Польша готова платить за то, чтобы избавиться от российской "газовой заслонки", покупая более дорогой сжиженный газ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что объявленная премьер-министром Польши Матеушом Моравецким «дерусификация» экономики будет бессмысленной и дорогой. А вот бывший министр экономики Нечаев считает, что Варшава почти ничего от этого не потеряет.

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«С точки зрения цен, конечно, покупка сжиженного газа, на что переходит большинство европейских стран – это более дорогое удовольствие. Но они, вероятно, готовы платить за то, чтобы избавиться от рисков стать заложниками российской газовой заслонки в условиях текущей внешней политики России. В принципе технология сжижения газа, его транспортировки и разгрузки все время совершенствуется, и есть тренд на явное удешевление, хотя пока он заметно дороже, чем трубопроводный газ. Не думаю, что потери Польши от нового витка «дерусификации» будут исчисляться миллиардами долларов», - считает экс-министр экономики.
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Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.

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ФОТО: flickr.com
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