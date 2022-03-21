«Заложники газовой заслонки». Экс-министр назвал причины «дерусификации» экономики Польши

Польша готова платить за то, чтобы избавиться от российской "газовой заслонки", покупая более дорогой сжиженный газ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что объявленная премьер-министром Польши Матеушом Моравецким «дерусификация» экономики будет бессмысленной и дорогой. А вот бывший министр экономики Нечаев считает, что Варшава почти ничего от этого не потеряет.