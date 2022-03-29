Экс-глава польского МИД заявил о нежелании Польши вводить санкции против России

Польша требует от других стран Евросоюза ввести санкции в отношении России, при этом сама не приняла никаких мер воздействия на Москву. Об этом заявил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский.

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«Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», — цитирует бывшего министра РИА Новости.

Сикорский отметил, что через польскую границу продолжает «широким потоком» идти российский уголь, пишет РИА ФАН. При этом Варшава бездействует, оправдывая свою политику Конституцией страны, отмечает Газета.ру.

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