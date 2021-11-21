Премьер Польши назвал число мигрантов на границе с Белоруссией

«Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии», - рассказал Моравецкий.

При этом стало известно, что в Ирак из Белоруссии вернулись 430 граждан этой страны.

По словам премьер-министра Польши, люди, которые воспользовались возможностью вернуться на родину, - это «те, кто видят безнадежность этой ситуации, видят, что их обманул режим Лукашенко и контрабандисты».

Моравецкий также сделал заявление о том, что с начала пограничного кризиса власти Польши задержали около 400 человек, связанных с контрабандой людей.

«Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе», - считает польский политик.

Ранее стали известны подробности использования Польшей боеприпасов против мигрантов. Польша использовала против мигрантов на границе с Белоруссией перцовый раствор и водометы, сообщают «Известия».



