В Белоруссии заявили о конструктивных контактах с польскими пограничниками
Начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский назвал более конструктивным обмен информацией с коллегами из Польши. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным», — заявил Козловский.
По его словам, польские пограничники начали выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления брестских коллег, чтобы оперативно решать возникающие вопросы
«Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию», — цитирует представителя белорусской стороны RT.
Ранее стало известно, что Польша использовала против мигрантов на границе с Белоруссией перцовый раствор и водометы. Об этом сообщают «Известия».
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