В Белоруссии заявили о конструктивных контактах с польскими пограничниками

«Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным», — заявил Козловский.

По его словам, польские пограничники начали выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления брестских коллег, чтобы оперативно решать возникающие вопросы

«Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию», — цитирует представителя белорусской стороны RT.

Ранее стало известно, что Польша использовала против мигрантов на границе с Белоруссией перцовый раствор и водометы. Об этом сообщают «Известия».



