В Белоруссии заявили о конструктивных контактах с польскими пограничниками

Начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский назвал более конструктивным обмен информацией с коллегами из Польши. Об этом сообщает БЕЛТА.

Из логистического центра «Брузги» госпитализировали около ста мигрантов

«Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным», — заявил Козловский.

По его словам, польские пограничники начали выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления брестских коллег, чтобы оперативно решать возникающие вопросы

«Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию», — цитирует представителя белорусской стороны RT.

Ранее стало известно, что Польша использовала против мигрантов на границе с Белоруссией перцовый раствор и водометы. Об этом сообщают «Известия».


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияПольшаМигранты
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