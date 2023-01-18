Блинкен: Требования России к Украине неприемлемы

«Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы – нет. Это, разумеется, не соответствует действительности», — заявил глава американской дипломатии.

Глава Госдепа сослался на президента России Владимира Путина, который, по его словам, говорил, что «если и пока Украина не признает новых территориальных реалий <...>, говорить будет не о чем».

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов считают, что Москва не готовы к переговорам об урегулировании кризиса вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

