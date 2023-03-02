Премьер-министр Италии Мелони выступила против гендерной идеологии и абортов

Мужчина не может быть женщиной только по самоопределению, заявила в интервью журналу «Грация» глава правительства Италии Джорджа Мелони, передает ТАСС.

По её словам, гендерная идеология, распространённая на Западе, в первую очередь, вредит женщинам, так как эти манипуляции не имеют ничего общего с принципом равенства.