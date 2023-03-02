Премьер-министр Италии Мелони выступила против гендерной идеологии и абортов

Мужчина не может быть женщиной только по самоопределению, заявила в интервью журналу «Грация» глава правительства Италии Джорджа Мелони, передает ТАСС.

По её словам, гендерная идеология, распространённая на Западе, в первую очередь, вредит женщинам, так как эти манипуляции не имеют ничего общего с принципом равенства.

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Премьер-министр также осудила суррогатное материнство.

«Не думаю, что торговля женским телом и превращение материнства в бизнес можно считать завоеваниями цивилизации», - отметила итальянский лидер.

Она назвала суррогатное материнство «рабством третьего тысячелетия».

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В отношении абортов, Мелони подчеркнула, что женщины в Италии должны знать, что государство поможет им растить своего ребенка.

«Государство даст все необходимое, чтобы женщина не отказывалась от радости растить ребенка», - добавила глава итальянского правительства.

Ранее, как сообщала НСН, Мелони заявила, что Европе грозит новая волна миграции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Суррогатное МатеринствоАбортыПремьер-министрИталия
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