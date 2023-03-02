Премьер-министр Италии Мелони выступила против гендерной идеологии и абортов
Мужчина не может быть женщиной только по самоопределению, заявила в интервью журналу «Грация» глава правительства Италии Джорджа Мелони, передает ТАСС.
По её словам, гендерная идеология, распространённая на Западе, в первую очередь, вредит женщинам, так как эти манипуляции не имеют ничего общего с принципом равенства.
Премьер-министр также осудила суррогатное материнство.
«Не думаю, что торговля женским телом и превращение материнства в бизнес можно считать завоеваниями цивилизации», - отметила итальянский лидер.
Она назвала суррогатное материнство «рабством третьего тысячелетия».
В отношении абортов, Мелони подчеркнула, что женщины в Италии должны знать, что государство поможет им растить своего ребенка.
«Государство даст все необходимое, чтобы женщина не отказывалась от радости растить ребенка», - добавила глава итальянского правительства.
Ранее, как сообщала НСН, Мелони заявила, что Европе грозит новая волна миграции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Премьер-министр Италии Мелони выступила против гендерной идеологии и абортов
- «Зенит» и «Динамо» встретятся четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России
- Два человека погибли от рук украинских диверсантов в Брянской области
- Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей представят летом
- Более 320 заявок поступило на соискание литературной премии «Большая книга»
- Министр просвещения похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей
- В Молдавии оппозиция протестует против переименования языка в румынский
- Кравцов опроверг информацию об обстреле школьного автобуса в Брянской области
- Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США
- Глава Крыма предрек Зеленскому судьбу Басаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru