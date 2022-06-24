Макрон: аборт является фундаментальным правом всех женщин

Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.

Макрон призвал к защите этого права женщин и выразил солидарность с американскими женщинами.

