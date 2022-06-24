Макрон: аборт является фундаментальным правом всех женщин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что аборт является фундаментальным правом женщин. Таким образом он прокомментировал решение Верховного суда США об отмене федерального права на аборт, передает ТАСС.

В Техасе запретили аборты

Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.

Макрон призвал к защите этого права женщин и выразил солидарность с американскими женщинами.

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ФОТО: РИА Новости
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