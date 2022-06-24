Макрон: аборт является фундаментальным правом всех женщин
24 июня 202221:59
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что аборт является фундаментальным правом женщин. Таким образом он прокомментировал решение Верховного суда США об отмене федерального права на аборт, передает ТАСС.
Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.
Макрон призвал к защите этого права женщин и выразил солидарность с американскими женщинами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru