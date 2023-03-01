Мелони: Европе грозит новая волна миграции
Европу может захлестнуть беспрецедентная волна миграционного давления. Об этом заявила глава правительства Италии Джоржа Мелони, сообщает агентство ANSA.
По словам итальянского премьер-министра, если власти Евросоюза не примут в срочном порядке мер, регулирующих миграционный поток, то европейские страны в ближайшие недели наводнят толпы переселенцев.
Мелони также направила руководству ЕС послание, в котором описала ухудшение ситуации с беженцами в Европе, а также дала свои рекомендации по принятию общеевропейских правил, которые позволили бы различать беженцев и перемещенных лиц от тех, кто стремится приехать в Европу по экономическим причинам.
Ранее, как сообщала НСН, австрийский премьер Карл Нехаммер заявил, что в ЕС система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Против Толоконниковой возбудили дело об скорблении чувств верующих
- В Турции прогнозируют успешный турсезон после землетрясений
- «Волонтеры Победы» наберут 200 тыс добровольцев к 9 мая
- Министр обороны Франции подтвердил переговоры с Киевом об обучении летчиков ВСУ
- Установлен новый исторический минимум безработицы в России
- Мелони: Европе грозит новая волна миграции
- Пранкеры Вован и Лексус выбили признание у экс-главы МИД Британии
- Пригожин заявил о напрасной истерике Вучича из-за сербов в ЧВК «Вагнер»
- Росстат впервые в 2023 году зафиксировал снижение цен в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru