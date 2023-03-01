Мелони: Европе грозит новая волна миграции

Мелони также направила руководству ЕС послание, в котором описала ухудшение ситуации с беженцами в Европе, а также дала свои рекомендации по принятию общеевропейских правил, которые позволили бы различать беженцев и перемещенных лиц от тех, кто стремится приехать в Европу по экономическим причинам.

Ранее, как сообщала НСН, австрийский премьер Карл Нехаммер заявил, что в ЕС система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует.

