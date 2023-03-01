Мелони: Европе грозит новая волна миграции

Европу может захлестнуть беспрецедентная волна миграционного давления. Об этом заявила глава правительства Италии Джоржа Мелони, сообщает агентство ANSA.

По словам итальянского премьер-министра, если власти Евросоюза не примут в срочном порядке мер, регулирующих миграционный поток, то европейские страны в ближайшие недели наводнят толпы переселенцев.

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Мелони также направила руководству ЕС послание, в котором описала ухудшение ситуации с беженцами в Европе, а также дала свои рекомендации по принятию общеевропейских правил, которые позволили бы различать беженцев и перемещенных лиц от тех, кто стремится приехать в Европу по экономическим причинам.

Ранее, как сообщала НСН, австрийский премьер Карл Нехаммер заявил, что в ЕС система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрИталияМиграцияЕвропа
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