Премьер Грузии обвинил в протестах в Тбилиси оппозицию и НПО

Вечером в воскресенье, 1 декабря, у парламента Грузии прошла очередная антиправительственная акция. Митинг перерос в столкновения с полицией, после чего силовики вытеснили демонстрантов с территории, прилегающей к зданию законодательного органа.

Очередная волна протестов началась в Грузии 28 ноября, поводом стало заявление Кобахидзе о том, что Грузия отказалась до конца 2028 года включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

На протесты в Тбилиси выходит всего три тысячи человек, однако эти люди достаточно вооружены, чтобы нанести ощутимый урон улицам города, сообщил ранее в беседе с НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.

