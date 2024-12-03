Премьер Грузии обвинил в протестах в Тбилиси оппозицию и НПО
Представители оппозиционных партий Грузии, а также неправительственных организаций (НПО) стоят за протестами в Тбилиси, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время брифинга. Он пригрозил, что «политикам, которые организовывали это насилие, однако сами прятались в офисах» не удастся уйти от ответственности. Глава правительства утверждает, что именно НПО снабжали манифестантов очками, защищающими от слезоточивого газа, и покупали им пиротехнику.
Вечером в воскресенье, 1 декабря, у парламента Грузии прошла очередная антиправительственная акция. Митинг перерос в столкновения с полицией, после чего силовики вытеснили демонстрантов с территории, прилегающей к зданию законодательного органа.
Очередная волна протестов началась в Грузии 28 ноября, поводом стало заявление Кобахидзе о том, что Грузия отказалась до конца 2028 года включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.
На протесты в Тбилиси выходит всего три тысячи человек, однако эти люди достаточно вооружены, чтобы нанести ощутимый урон улицам города, сообщил ранее в беседе с НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.
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