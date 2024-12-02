Водометы против «демократии»: На Западе пригрозили санкциями грузинским властям

Столкновения продолжались всю ночь, в результате спецназ смог вытеснить с проспекта Руставели протестующих. Были задержаны несколько человек. По данным Минздрава Грузии, в результате ночных протестов были госпитализированы 44 человека — 27 демонстрантов, 16 полицейских и один представитель СМИ, десяткам раненых оказали медицинскую помощь на месте.

Поддерживает бунтовщиков и грузинский лидер Саломе Зурабишвили, срок президентских полномочий которых истекает 16 декабря (напомним, выборы нового президента пройдут в стране 14 декабря). В ходе брифинга глава государства назвала «нелегитимным» парламент Грузии. По ее словам, она будет считать себя президентом, даже если новым лидером страны будет избран другой человек.

ВТОРОЙ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ

Впрочем, эмоциональные выпады Зурабишвили не испугали Кобахидзе. Издание РБК сообщило, что в ходе брифинга глава правительства Грузии заявил, что «эмоциональное состояние» президента не позволит ей задержаться на своем посту, в конце декабря она должна будет уйти.

Кобахидзе также подчеркнул, что в Тбилиси Западу не удастся повторить украинский сценарий. Премьер-министр напомнил, что действия ЕС в адрес Тбилиси можно трактовать как оскорбительные и нездоровые — ультиматумы Запада подразумевали возвращение к власти «убийц, палачей и похитителей телестанций» и тотальную потерю грузинского суверенитета. Однако, подчеркнул премьер, воля народа Грузии сильнее, чем ультиматумы о нелегитимности.

РЕАКЦИЯ НА ЗАПАДЕ

Естественно, решительные заявления Кобахидзе не могли не спровоцировать ответную реакцию Запада. И реакцию, надо признать, вполне предсказуемую.

Так, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила возможность введения антигрузинских санкций и ограничения выдачи виз, сообщает французское агентство AFP.

По мнению Каллас, насилие в отношении протестующих неприемлемо. Глава евродипломатии подчеркнула, что грузинские власти должны «уважать волю» народа. Она добавила, что членам Евросоюза были предложены различные реакции на протесты в Грузии.

О введении национальных санкций против законно избранных грузинских властей договорились Эстония, Литва и Латвия. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. При этом что это будут за санкции, грузинский политик пока умалчивает.