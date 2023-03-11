Премьер Финляндии допустила отправку истребителей на Украину

Отмечается, что речь идет об истребителях-бомбардировщиках McDonnell Douglas F/A-18 Hornet производства США.

«Да, я думаю, мы можем обсудить ... можно ли будет передать их Украине и какая подготовка для этого потребуется», — указала Марин.

По словам премьера, вопрос о поставках Киеву воздушных судов находится на ранней стадии и требует международного сотрудничества.

Между тем Словакия и Польша выразили готовность отправить Украине истребители МиГ-29.

