Премьер Финляндии допустила отправку истребителей на Украину

Финляндия наряду с другими союзниками рассматривает возможность передачи Украине истребителей. Об этом заявила финский премьер-министр Санна Марин в ходе поездки в Киев, сообщает Yle.

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Отмечается, что речь идет об истребителях-бомбардировщиках McDonnell Douglas F/A-18 Hornet производства США.

«Да, я думаю, мы можем обсудить ... можно ли будет передать их Украине и какая подготовка для этого потребуется», — указала Марин.

По словам премьера, вопрос о поставках Киеву воздушных судов находится на ранней стадии и требует международного сотрудничества.

Между тем Словакия и Польша выразили готовность отправить Украине истребители МиГ-29.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаФинляндия
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