Премьер Британии Стармер призвал Трампа обеспечить Киеву сильную позицию
Глава правительства Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора заявил победившему на выборах президента США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию, говорится в пресс-релизе британского правительства.
Из него также следует, что политики обсудили необходимость совместной работы для обеспечения мира на Ближнем Востоке, а также подтвердили обоюдную цель по укреплению отношений между двумя странами.
Ранее глава НАТО перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал усилить Украину для будущих переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru