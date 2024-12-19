Премьер Британии Стармер призвал Трампа обеспечить Киеву сильную позицию

Глава правительства Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора заявил победившему на выборах президента США Дональду Трампу о необходимости обеспечить Украине сильную позицию, говорится в пресс-релизе британского правительства.

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Из него также следует, что политики обсудили необходимость совместной работы для обеспечения мира на Ближнем Востоке, а также подтвердили обоюдную цель по укреплению отношений между двумя странами.

Ранее глава НАТО перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал усилить Украину для будущих переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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