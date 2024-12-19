Премьер Британии Стармер призвал Трампа обеспечить Киеву сильную позицию

Из него также следует, что политики обсудили необходимость совместной работы для обеспечения мира на Ближнем Востоке, а также подтвердили обоюдную цель по укреплению отношений между двумя странами.

Ранее глава НАТО перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал усилить Украину для будущих переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

