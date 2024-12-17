СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

НАТО взяла на себя координацию поставок военной помощи Украине, заменив в этой роли Соединенные Штаты. По данным источника Reuters, этот шаг был запланирован ранее, однако его реализация затянулась на несколько месяцев.

Нововведение усиливает участие НАТО в процессе поддержки Украины, не требуя при этом отправки военнослужащих альянса в зону конфликта. По словам дипломата, решение направлено на защиту процесса вооружения Украины от возможных перемен во внешней политике США при новой администрации, в частности в случае прихода к власти Дональда Трампа. Тем не менее, источник отметил, что реальный эффект от передачи координации может быть ограниченным, так как поставки вооружений Киеву продолжат во многом зависеть от позиций Вашингтона.

СВР: После применения «Орешника» в НАТО боятся ответа РФ на агрессию

Решение о передаче функций координации было принято на саммите НАТО в Вашингтоне в июле текущего года. Тогда предполагалось, что структура начнет работу в конце октября. Однако, как сообщил источник, миссия уже действует, несмотря на задержку, причины которой не уточняются.

Новая структура получила название миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке украинского персонала (NSATU). В ней работают около 700 сотрудников, размещенных в штаб-квартире Верховного командования объединенных сил в Европе в Бельгии, а также на логистических базах в Польше и Румынии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиУкраинаНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры