Россиян предупредили о последствиях просрочки оплаты ЖКУ

Он указал, что в определённых, установленных законом случаях, из-за просрочки может быть приостановлено оказание тех или иных коммунальных услуг. А их повторное подключение, как правило, осуществляется за дополнительную плату.

«Соответственно, это дополнительный ущерб кошельку, который можно предотвратить, избегая просрочек по оплате», – отметил эксперт.

Балынин напомнил, что с 1 марта 2026 года оплачивать ЖКУ следует до 15 числа месяца, следующего за истекшим. При этом неиспользование помещений собственниками и иными лицами не освобождает от обязанности внесения платы.

Ранее в КПРФ предложили выплачивать субсидии всем россиянам, чьи платежи по коммунальным услугам выше 10% от общего дохода семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

