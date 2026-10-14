Россиян предупредили о последствиях просрочки оплаты ЖКУ
Пропуск коммунальных платежей приводит не только к пеням. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он указал, что в определённых, установленных законом случаях, из-за просрочки может быть приостановлено оказание тех или иных коммунальных услуг. А их повторное подключение, как правило, осуществляется за дополнительную плату.
«Соответственно, это дополнительный ущерб кошельку, который можно предотвратить, избегая просрочек по оплате», – отметил эксперт.
Балынин напомнил, что с 1 марта 2026 года оплачивать ЖКУ следует до 15 числа месяца, следующего за истекшим. При этом неиспользование помещений собственниками и иными лицами не освобождает от обязанности внесения платы.
Ранее в КПРФ предложили выплачивать субсидии всем россиянам, чьи платежи по коммунальным услугам выше 10% от общего дохода семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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