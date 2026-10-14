Матвиенко призвала приостановить выдачу лицензий частным вузам
Выдачу лицензий частным вузам следует приостановить до наведения порядка в данной сфере. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что если раньше заявление на лицензию рассматривали в течение 45 дней с проведением различных проверок, то сейчас учредить вуз теперь можно «нажав пару кнопок» - за пять дней «без всякой ответственности и гарантий».
По её словам, ничего плохого в частных высших учебных заведениях нет, однако многие из таких учреждений - просто «магазины по продаже дипломов», которые только «имитируют образовательную деятельность».
«Надо все проанализировать, и надо принять меры конкретные... Наводите порядок», - цитирует Матвиенко RT.
Ранее в Минобрнауки предложили ограничить прием в вуз студентов, которые были отчислены из-за дисциплинарного взыскания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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