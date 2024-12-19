Глава НАТО перед встречей с Зеленским призвал усилить Украину для будущих переговоров
Глава Североатлантического альянса Марк Рютте в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева условия для мира, а также предусмотреть экономическую помощь «после достижения мира», сообщает РИА Новости.
По словам генсека НАТО, «Украина должна быть в наилучшей позиции, когда решит начать мирные переговоры». С этой целью он призвал поставлять Киеву системы ПВО, другие вооружения.
Ранее генсек НАТО призвал Киев отложить любые мирные переговоры с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru