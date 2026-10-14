Лавров подтвердил встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае

В ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И российский министр отметил, что Путин и Си Цзиньпин в текущем году встречались уже дважды - в ходе официального визита президента РФ в КНР, а также на полях заседания глав государств ШОС в Бишкеке.

«Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», - цитирует Лаврова RT.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС «была бы необходима для всего мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».