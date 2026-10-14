Лавров подтвердил встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае
Руководители РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся в регулярном контакте. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И российский министр отметил, что Путин и Си Цзиньпин в текущем году встречались уже дважды - в ходе официального визита президента РФ в КНР, а также на полях заседания глав государств ШОС в Бишкеке.
«Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», - цитирует Лаврова RT.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС «была бы необходима для всего мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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