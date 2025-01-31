Орбан заявил, что Венгрия хотела бы добиться отмены антироссийских санкций

Венгрия хотела бы, чтобы санкции Евросоюза против России были отменены, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на радиостанции Kossuth.

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Он также сообщил, что Еврокомиссия пообещала Венгрии добиваться от Украины возобновления транзита газа из России.

«Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит обещания по энергобезопасности», - отметил Орбан.

Ранее власти Венгрии не стали ветировать продление санкций ЕС против России еще на шесть месяцев, так как получили от ЕК запрошенные гарантии энергетической безопасности, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ВенгрияПолитикаСанкции Против России

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