В Германии заявили, что Европа готова ввести ответные пошлины против США

Страны Европы готовы ввести пошлины против США в ответ на введение американским лидером Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Трюдо: Канада вводит ответные пошлины на американские товары

По его словам, экономика Германии является самой уязвимой в Европе.

До этого Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС.

Ранее глава Белого дома ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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