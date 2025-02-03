В Германии заявили, что Европа готова ввести ответные пошлины против США
3 февраля 202503:33
Страны Европы готовы ввести пошлины против США в ответ на введение американским лидером Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, экономика Германии является самой уязвимой в Европе.
До этого Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС.
Ранее глава Белого дома ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru