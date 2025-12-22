Запрещенная «незамерзайка» не исчезнет с рынка в один момент, на этот процесс нужно время, рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН.



Несмотря на действующий в России уже более четверти века запрет на производство и продажу «незамерзаек» с метанолом, такие жидкости по-прежнему находятся в свободном доступе. Метиловый спирт был обнаружен экспертами специализированной лаборатории в трех из семи образцов стеклоомывателей. Об этом сообщили «Известия». Валько подчеркнул, что это временная ситуация.