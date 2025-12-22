Почему в России продают запрещенные «незамерзайки»
Маркировка «Честный знак» со временем остановит поток контрафакта на российский рынок, заявил НСН Юрий Валько, а Дмитрий Ольшанский посоветовал покупать стеклоомыватели только в официальных магазинах.
Запрещенная «незамерзайка» не исчезнет с рынка в один момент, на этот процесс нужно время, рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН.
Несмотря на действующий в России уже более четверти века запрет на производство и продажу «незамерзаек» с метанолом, такие жидкости по-прежнему находятся в свободном доступе. Метиловый спирт был обнаружен экспертами специализированной лаборатории в трех из семи образцов стеклоомывателей. Об этом сообщили «Известия». Валько подчеркнул, что это временная ситуация.
«Я думаю, что маркировка “Честный знак” со временем поможет исправить ситуацию с теми товарами и продуктами, которые производятся на рынке. Вопрос борьбы с контрафактом — это вопрос времени. Есть инновационные процессы, которые не решаются по нашему хотению. Безопаснее всего покупать автомобильные жидкости на автозаправках. А на маркетплейсах неизвестно, что они туда зальют. Это не один склад и не один контролер. Это тысячи продавцов, поэтому советовать тут не могу», — отметил он.
В свою очередь, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в разговоре с НСН усомнился, что такие «незамерзайки» исчезнут, но посоветовал не покупать их за пределами фирменных магазинов.
«У нас нельзя и наркотики распространять, печатать фальшивые деньги, также и продают не маркированную "незамерзайку". Для борьбы с этим есть Роспотребнадзор и служба по борьбе с экономическими преступлениями. Покупать такие жидкости нужно только в фирменных магазинах», — указал он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в эфире НСН призвал узаконить дорожные «незамерзайки» за 100 рублей.
