Гладков: ЧП произошло в финансовой организации в Белгороде
Чрезвычайное происшествие произошло в Белгороде в одной из финансовых организаций. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он указал, что стражи порядка задержали подозреваемого, угрозы населению нет.
«Благодарны правоохранительным органам за оперативность и обеспечение безопасности жителей», - добавил он.
По данным Telegram-канала Baza, неизвестный мужчина захватил в Белгороде отделение «Промсвязьбанка». Он потребовал для переговоров сотрудников ФСБ, при этом отпустив всех находившихся внутри людей. В итоге мужчина сдался.
Ранее в Грузии захватчик банка потребовал у полицейских вертолет и флаг России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
