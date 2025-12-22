Гладков: ЧП произошло в финансовой организации в Белгороде

Чрезвычайное происшествие произошло в Белгороде в одной из финансовых организаций. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Германии задержали захватившего заложника в банке мужчину

Он указал, что стражи порядка задержали подозреваемого, угрозы населению нет.

«Благодарны правоохранительным органам за оперативность и обеспечение безопасности жителей», - добавил он.

По данным Telegram-канала Baza, неизвестный мужчина захватил в Белгороде отделение «Промсвязьбанка». Он потребовал для переговоров сотрудников ФСБ, при этом отпустив всех находившихся внутри людей. В итоге мужчина сдался.

Ранее в Грузии захватчик банка потребовал у полицейских вертолет и флаг России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

