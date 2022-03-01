МИД Израиля: Гражданина страны убили при попытке покинуть Украину

Гражданин Израиля погиб на Украине при попытке выехать из страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

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«МИД подтверждает информацию о том, что на Украине убит гражданин Израиля Роман Бродский. Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб», — говорится в сообщении ведомства.

МИД Израиля и премьер страны Нафтали Беннет выразили соболезнования жене, детям и родителям погибшего, сообщает телеканал «360». Отмечается, что сейчас семья Бродского остается на Украине, израильские власти поддерживают связь с ними и делают все для того, чтобы они смогли вернуться на израильскую территорию, пишет Ura.ru.

По данным Jerusalem Post, израильтянин погиб в результате действий представителей Сил территориальной обороны Украины. Как пишет издание, украинские военные открыли огонь, увидев иностранный паспорт мужчины во во время проверки документов.

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