Фицо: Военная операция США в Венесуэле — доказательство разрушения миропорядка
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что военная операция США в Венесуэле, начатая президентом Дональдом Трампом, является доказательством разрушения миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны.
По словам премьера, международное право игнорируется, а военная сила применяется без санкции Совета Безопасности ООН, что позволяет сильным государствам действовать исключительно в своих интересах. Фицо отверг подобные действия, подрывающие международное право, и поинтересовался, как на эту «заслуживающую осуждения» операцию отреагирует Европейский союз.
По его мнению, у европейских коллег есть выбор: решительно осудить США или остаться лицемерами.
Ранее МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фицо: Военная операция США в Венесуэле — доказательство разрушения миропорядка
- СМИ: Власти хотят регулирование отрасли готовой еды
- Минтранс допустил рейсы в Малайзию с Дальнего Востока
- Стало известно о повышении минимальных баллов ЕГЭ для приема в вузы
- СМИ: Исполнителей теракта в «Крокусе» накачали наркотиками перед нападением
- СМИ: Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
- В Москве отменили юбилейный концерт Долиной
- Патриарх Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация
- СМИ: Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове
- Киев и Вашингтон согласовали документ о поддержке из четырех разделов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru