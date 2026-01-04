Фицо: Военная операция США в Венесуэле — доказательство разрушения миропорядка

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что военная операция США в Венесуэле, начатая президентом Дональдом Трампом, является доказательством разрушения миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны.

По словам премьера, международное право игнорируется, а военная сила применяется без санкции Совета Безопасности ООН, что позволяет сильным государствам действовать исключительно в своих интересах. Фицо отверг подобные действия, подрывающие международное право, и поинтересовался, как на эту «заслуживающую осуждения» операцию отреагирует Европейский союз.

По его мнению, у европейских коллег есть выбор: решительно осудить США или остаться лицемерами.

Ранее МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

