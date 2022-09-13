Позиционный обстрел: Азербайджан открыл огонь из артиллерии по Армении

«Продолжающаяся Арменией политика военных авантюр и реваншизма, интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации являются основной причиной обострения ситуации. Поэтому всю ответственность несет именно военно-политическое руководство Армении», - говорится в заявлении ведомства.

Позже, как сообщает ТАСС, Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате обстрела со стороны подразделений ВС Армении азербайджанская армия понесла человеческие потери, военной инфраструктуре страны нанесен ущерб. В тоже время Баку сообщило о потерях среди личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 13 сентября провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией. Макрон в свою очередь счел неприемлемой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядить обстановку.

В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Пашинян потребовал адекватной оценки происходящего со стороны международного сообщества, а также Совета безопасности ООН.

Блинкен, как и Макрон, выразил глубокую озабоченность происходящим и счел недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации.

Позже Блинкен выступил с заявлением и потребовал прекратить огонь.

«США глубоко обеспокоены данными об атаках вдоль границы Армении и Азербайджана... Мы призываем немедленно прекратить враждебные действия», - цитирует Блинкена РИА Новости.

В начале августе в Нагорном Карабахе начала накаляться обстановка, стороны обвинили друг друга в обстрелах. Баку сообщил о гибели азербайджанского солдата, объявил о начале операции «Возмездие».

