Позиционный обстрел: Азербайджан открыл огонь из артиллерии по Армении

В ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по армянским городам Горис, Сотк, Джермук и другим. Ереван уже обратился за помощью в ОДКБ. Что известно о ситуации на границе двух стран – в материале НСН.

ВЕРСИЯ ЕРЕВАНА

Минобороны Армении в полночь 13 сентября сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана открыли позиционный обстрел гражданским объектам с применением артиллерии, крупнокалиберного оружия и беспилотников по городам Горис, Сотк и Джермук. Баку боевое столкновение на границе подтвердил. Сразу же появились сообщения о погибших и раненых.

В Армении под председательством Пашиняна состоялось заседание Совбеза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину и доложил о провокациях Азербайджана. Он назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества.

Ближе к утру правительство Армении сообщило, что в связи с боевыми действиями обратилось к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН.

В 4 утра Минобороны Армении опубликовало сообщение, в котором назвало складывающуюся ситуацию крайне тяжелой.

«Перестрелка, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается с неослабевающей интенсивностью. Противник продолжает интенсивные обстрелы из артиллерии, минометов, беспилотников и крупнокалиберных орудий. Атакам подвергаются как военная, так и гражданская инфраструктура», - уточнили в оборонном ведомстве.

Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе

Позже в ведомстве уточнили, что под огнем находятся города Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. На отдельных участках границы идут позиционные бои. Информация о потерях уточняется.

ВЕРСИЯ БАКУ

В Минобороны Азербайджана придерживаются другой версии событий. Распространяемые в армянских СМИ и социальных сетях новости о вторжении Азербайджана на территорию Армении в оборонном ведомстве назвали абсурдными.

Азербайджан: военные Армении совершили широкомасштабную провокацию

«Продолжающаяся Арменией политика военных авантюр и реваншизма, интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации являются основной причиной обострения ситуации. Поэтому всю ответственность несет именно военно-политическое руководство Армении», - говорится в заявлении ведомства.

Позже, как сообщает ТАСС, Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате обстрела со стороны подразделений ВС Армении азербайджанская армия понесла человеческие потери, военной инфраструктуре страны нанесен ущерб. В тоже время Баку сообщило о потерях среди личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 13 сентября провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией. Макрон в свою очередь счел неприемлемой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядить обстановку.

В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Пашинян потребовал адекватной оценки происходящего со стороны международного сообщества, а также Совета безопасности ООН.

Блинкен, как и Макрон, выразил глубокую озабоченность происходящим и счел недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации.

Позже Блинкен выступил с заявлением и потребовал прекратить огонь.

«США глубоко обеспокоены данными об атаках вдоль границы Армении и Азербайджана... Мы призываем немедленно прекратить враждебные действия», - цитирует Блинкена РИА Новости.

В начале августе в Нагорном Карабахе начала накаляться обстановка, стороны обвинили друг друга в обстрелах. Баку сообщил о гибели азербайджанского солдата, объявил о начале операции «Возмездие».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияОДКБНагорный КарабахАрменияАзербайджан
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