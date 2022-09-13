Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе
13 сентября 202204:32
Стало известно об убитых армянских военных при столкновении с Азербайджаном, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арама Торосяна.
По его словам, в настоящее время данные уточняются.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе, где произошло боевое столкновение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru