Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе

Многодетным гражданам могут дать право поступить в мобилизационный резерв Национальный союз ассоциаций автошкол заявил, что большая часть автошкол будет вынуждена закрыться к концу года Российские старшеклассники будут изучать на истории спецоперацию на Украине Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что покинет Брюссель