Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе

Стало известно об убитых армянских военных при столкновении с Азербайджаном, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арама Торосяна.

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По его словам, в настоящее время данные уточняются.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе, где произошло боевое столкновение.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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