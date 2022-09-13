Азербайджан: военные Армении совершили широкомасштабную провокацию

Среди личного состава азербайджанских вооруженных сил есть потери. Провокация была совершена на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях госграницы. Огонь велся из оружия различного калибра, в том числе минометов.

Также сообщается о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении.

Ранее подразделения Вооруженных сил Азербайджана разместились в городе Лачин в Нагорном Карабахе. Ранее на этой территории размещались российские миротворцы.

