Азербайджан: военные Армении совершили широкомасштабную провокацию
На армяно-азербайджанской границе произошло боевое столкновение, сообщило Министерство обороны Азербайджана.
Среди личного состава азербайджанских вооруженных сил есть потери. Провокация была совершена на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях госграницы. Огонь велся из оружия различного калибра, в том числе минометов.
Также сообщается о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении.
Ранее подразделения Вооруженных сил Азербайджана разместились в городе Лачин в Нагорном Карабахе. Ранее на этой территории размещались российские миротворцы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- На Запорожской АЭС восстановлена вторая резервная линия
- Азербайджан: военные Армении совершили широкомасштабную провокацию
- Чижов: ЕС не может отступить в санкциях против России
- Швейцария не будет ограничивать въезд для граждан России
- Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II до ее смерти
- Делегация РФ на Генассамблее ООН до сих пор не получили визы США
- Новая версия iOS 16 оказалась доступной для россиян
- Гладков призвал к эвакуации всех жителей сел Журавлевка и Нехотеевка
- Первая игра сезона КВН выйдет в эфир 24 сентября
- В Сирии выявили 26 случаев заболевания холерой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru