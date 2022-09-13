В Армении под председательством Пашиняна состоялось заседание Совбеза

Это связано с обострением на границе с Азербайджаном. Было принято решение обратиться к России за помощью.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе, где произошло боевое столкновение.

