В Армении под председательством Пашиняна состоялось заседание Совбеза

Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совбеза страны, сообщает ТАСС.

Пашинян и Путин обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе

Это связано с обострением на границе с Азербайджаном. Было принято решение обратиться к России за помощью.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе, где произошло боевое столкновение.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияНикол Пашинян
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