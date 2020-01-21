Появилось видео транспортировки заболевшего смертельным китайским вирусом
В Интернете появилось видео транспортировки человека, заболевшего выявленным в Китае коронавирусом 2019-nCoV. Запись сделана в городе Хойчжоу провинции Гуандун.
В небольшом ролике видно, как два человека в медицинских масках вытаскивают из кареты скорой помощи пациента, который находится в своеобразном пластиковом саркофаге.
Ранее стало известно, что в связи с появлением коронавируса 2019-nCoV Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание. Накануне власти Китая признали, что вирус передается от человека к человеку.
На данный момент подтверждена гибель четырех человек, более 200 заболели. Большинство из них посещали китайский город Ухань, который, вероятнее всего, стал эпицентром распространения.
Также сообщается, что 2019-nCoV уже вышел за пределы Китая. Первые заболевшие появились в Японии и Таиланде.
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