Появилось видео транспортировки заболевшего смертельным китайским вирусом

В небольшом ролике видно, как два человека в медицинских масках вытаскивают из кареты скорой помощи пациента, который находится в своеобразном пластиковом саркофаге.

Ранее стало известно, что в связи с появлением коронавируса 2019-nCoV Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание. Накануне власти Китая признали, что вирус передается от человека к человеку.

На данный момент подтверждена гибель четырех человек, более 200 заболели. Большинство из них посещали китайский город Ухань, который, вероятнее всего, стал эпицентром распространения.

Также сообщается, что 2019-nCoV уже вышел за пределы Китая. Первые заболевшие появились в Японии и Таиланде.

