Роспотребнадзор не исключил завоз в Россию коронавируса из Китая
Роспотребнадзор не исключил, что коронавирус может быть завезен в Россию. В пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что такой риск есть. Впрочем вероятность массового распространения китайского вируса в России низкая благодаря принимаемым мерам.
В Роспотребнадзоре указали, что в нашу страну каждый год приезжают более 1,5 млн китайцев, примерно столько же россиян посещают Китай, передает RT.
В Минздраве во вторник сообщили, что в феврале будет готов экспресс-тест, с помощью которого будут проверять на новый коронавирус всех приезжающих из Китая и других стран, где выявлены очаги этого заболевания, сообщает «ФедералПресс».
Ранее в Китае подтвердили факты передачи нового коронавируса от человека к человеку.
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