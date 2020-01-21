Роспотребнадзор не исключил завоз в Россию коронавируса из Китая

21 января 202012:23

Роспотребнадзор не исключил, что коронавирус может быть завезен в Россию. В пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что такой риск есть. Впрочем вероятность массового распространения китайского вируса в России низкая благодаря принимаемым мерам.

В Роспотребнадзоре указали, что в нашу страну каждый год приезжают более 1,5 млн китайцев, примерно столько же россиян посещают Китай, передает RT.

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В Минздраве во вторник сообщили, что в феврале будет готов экспресс-тест, с помощью которого будут проверять на новый коронавирус всех приезжающих из Китая и других стран, где выявлены очаги этого заболевания, сообщает «ФедералПресс».

Ранее в Китае подтвердили факты передачи нового коронавируса от человека к человеку.

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