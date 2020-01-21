Роспотребнадзор не исключил завоз в Россию коронавируса из Китая

Роспотребнадзор не исключил, что коронавирус может быть завезен в Россию. В пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что такой риск есть. Впрочем вероятность массового распространения китайского вируса в России низкая благодаря принимаемым мерам.

В Роспотребнадзоре указали, что в нашу страну каждый год приезжают более 1,5 млн китайцев, примерно столько же россиян посещают Китай, передает RT.