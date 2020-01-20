Выявленный в Китае коронавирус передается от человека к человеку

Он подчеркнул, что о факте передачи вируса от человека к человеку можно говорить с определенной точностью. При этом уже выявлены случаи заражения медперсонала – на данный момент известно о 14 заболевших медиках.

Больше всего заболевших – в городе Ухань провинции Хубэй. Там зафиксированы около 200 случаев заражения, три человека скончались. Однако еще два случая зафиксированы в провинции Гуандун, при этом заболевшие не посещали Ухань.

Также сообщается, что коронавирус якобы вышел и за пределы Китая. Один заболевший был выявлен в Японии, еще два – в Таиланде.

