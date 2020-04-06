Появилась новая версия происхождения коронавируса

Американский эксперт по биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт убежден, что в китайских лабораториях изучали вирусы и не придерживались техники безопасности. Вместо четвертого класса защиты в них якобы использовался второй класс, пишут «Дни.ру». По мнению американского специалиста, работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем и общественности.

Вместе с тем британские власти придерживаются основной версии появления вируса — передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане, сообщает РЕН ТВ.

В марте официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь не исключил того, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что это ложь и что вирус начал распространяться из КНР.



