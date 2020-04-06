Появилась новая версия происхождения коронавируса
Пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане. Такую версию возникновения нового заболевания не исключают высокопоставленные британские политики, пишут «Известия» со ссылкой на материал Daily Mail.
Политики ссылаются на данные британской разведки, по сведениям которой утечка коронавируса произошла из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Американский эксперт по биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт убежден, что в китайских лабораториях изучали вирусы и не придерживались техники безопасности. Вместо четвертого класса защиты в них якобы использовался второй класс, пишут «Дни.ру». По мнению американского специалиста, работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем и общественности.
Вместе с тем британские власти придерживаются основной версии появления вируса — передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане, сообщает РЕН ТВ.
В марте официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь не исключил того, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что это ложь и что вирус начал распространяться из КНР.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижении нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе