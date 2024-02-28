Потери армии Израиля в секторе Газа превысили 580 человек

Отмечается, что еще двое израильских военнослужащих погибли 27 февраля на севере сектора Газа. Согласно данным, в том же районе семеро израильских солдат получили серьезные ранения.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что израильская армия представила план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге Газы. По данным издания, также утвержден план по доставке гуманитарной помощи в анклав, передает «Радиоточка НСН».

