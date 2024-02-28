Потери армии Израиля в секторе Газа превысили 580 человек

Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в боях с палестинским движением ХАМАС с 7 октября прошлого года достигли 582 человека. Об этом говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

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Отмечается, что еще двое израильских военнослужащих погибли 27 февраля на севере сектора Газа. Согласно данным, в том же районе семеро израильских солдат получили серьезные ранения.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что израильская армия представила план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге Газы. По данным издания, также утвержден план по доставке гуманитарной помощи в анклав, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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