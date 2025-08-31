Около 20 игроков ФК Team Young задержаны в Самарской области
Около 20 человек из любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным ведомства, большинство задержанных являются нелегальными мигрантами, а тех из них, кто был под наркотиками или с нарушениями, ждёт депортация.
Поводом для задержания стало агрессивное поведение игроков: они нападали на соперников и зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.
В середине августа в социальных сетях появились видео, на которых команда Team Young якобы нападает на игроков соперничающей команды Estetica. Инцидент произошёл в рамках игры Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области. После этого дисциплинарная комиссия приняла решение о дисквалификации ряда футболистов из состава Team Young, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
