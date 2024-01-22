ЦАХАЛ: С начала конфликта в Газу въехали 12 тысяч грузовиков с медоборудованием

С 7 октября 2023 года 12 тысяч грузовиков доставили в сектор Газа 1 052 тонны медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана

Отмечается, что израильская армия продолжает оказывать медицинскую и гуманитарную помощь гражданскому населению Газы в координации с международным сообществом.

Ранее, 21 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны не будут останавливать бои против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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