ЦАХАЛ: С начала конфликта в Газу въехали 12 тысяч грузовиков с медоборудованием
С 7 октября 2023 года 12 тысяч грузовиков доставили в сектор Газа 1 052 тонны медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что израильская армия продолжает оказывать медицинскую и гуманитарную помощь гражданскому населению Газы в координации с международным сообществом.
Ранее, 21 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны не будут останавливать бои против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru