Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну отправят в Москву

Они получили травмы при жесткой посадке вертолета. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице Каракола. Из-за полученных травм спасателей нужно везти до самолета на карете скорой помощи, а в лайнере оборудовать для них специальные места.

Ранее на пике Победы в Киргизии упал вертолет. Это произошло во время попытки спасти Наговицину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

