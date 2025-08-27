Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну отправят в Москву

Посольство России в Бишкеке решает вопрос транспортировки в медицинские учреждения Москвы двоих российских спасателей, пострадавших при попытке спасти застрявшую в горах Киргизии альпинистку Наталью Наговицыну, сообщает РИА Новости.

Они получили травмы при жесткой посадке вертолета. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице Каракола. Из-за полученных травм спасателей нужно везти до самолета на карете скорой помощи, а в лайнере оборудовать для них специальные места.

Ранее на пике Победы в Киргизии упал вертолет. Это произошло во время попытки спасти Наговицину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
