Летавший за Наговицыной альпинист рассказал о спасательной операции

По его словам, данное место специфично, а шансы на успешное завершение спасательной операции практически отсутствовали. Батуев указал, что местность, где застряла альпинистка, является «очень коварной», а сама гора славится «суровостью».

Альпинист не исключил, что Наговицына не была готовой к подъему на данную высоту. До этого женщина покоряла подобные высоты с профессиональными гидами, а в этот раз решила отправиться туда самостоятельно.

Сын альпинистки Наговицыной обратился к Генпрокурору РФ с просьбой спасти его мать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

