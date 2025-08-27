Летавший за Наговицыной альпинист рассказал о спасательной операции
С пика Победы, на котором находится сломавшая ногу российская альпинистка Наталья Наговицына, до сих пор не удавалась кого-либо спасти, сообщают «Известия» со ссылкой на альпиниста-спасателя Баира Батуева, который участвовал в спасении женщины.
По его словам, данное место специфично, а шансы на успешное завершение спасательной операции практически отсутствовали. Батуев указал, что местность, где застряла альпинистка, является «очень коварной», а сама гора славится «суровостью».
Альпинист не исключил, что Наговицына не была готовой к подъему на данную высоту. До этого женщина покоряла подобные высоты с профессиональными гидами, а в этот раз решила отправиться туда самостоятельно.
Сын альпинистки Наговицыной обратился к Генпрокурору РФ с просьбой спасти его мать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
