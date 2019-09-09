Пострадавшие в теракте 9/11 массово заболели раком
У четырёх тысяч пострадавших во время теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке медики обнаружили онкологические заболевания. Об этом сообщает авторитетное научное издание Lancet.
Источник отмечает, что медики из США в течение последних 15 лет вели наблюдение за шестью тысячами жертв теракта. Кроме того, под их контролем находились более 10 тысяч спасателей и волонтеров, которые участвовали в операции по спасению после событий 11 сентября. Минувшим летом американские власти расширили число людей, участвовавших в программе по оказанию помощи пострадавшим от теракта физически либо психологически, до 21 тысячи.
В результате выяснилось, что у 4 тысяч человек есть онкологические заболевания на разных стадиях. В частности, рак кожи, рак груди у женщин, в также рак простаты у мужчин, отмечает телеканал 360.
Однако при этом специалисты отмечают, что нельзя категорически утверждать, что возникновение заболевания точно связано с произошедшими трагическими событиями.
Ранее НСН писала, что в США вышла книга бывшего аналитика ЦРУ Джорджа Биби «Российская западня: как наша теневая война с Россией» может вылиться в ядерную катастрофу, в которой он утверждает, что российские спецслужбы знали о готовящемся теракте 11 сентября 2001 года. Биби также рассказал, что Владимир Путин сообщал об планах террористов за два дня до трагедии американскому президенту Джорджу Бушу.
Как утверждает Биби, «российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — чего-то такого, что готовилось давно — исходящей из Афганистана».
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, почему Штаты не стали использовать полученные предостережения.
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