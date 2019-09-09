Пострадавшие в теракте 9/11 массово заболели раком

У четырёх тысяч пострадавших во время теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке медики обнаружили онкологические заболевания. Об этом сообщает авторитетное научное издание Lancet.

Источник отмечает, что медики из США в течение последних 15 лет вели наблюдение за шестью тысячами жертв теракта. Кроме того, под их контролем находились более 10 тысяч спасателей и волонтеров, которые участвовали в операции по спасению после событий 11 сентября. Минувшим летом американские власти расширили число людей, участвовавших в программе по оказанию помощи пострадавшим от теракта физически либо психологически, до 21 тысячи.

В результате выяснилось, что у 4 тысяч человек есть онкологические заболевания на разных стадиях. В частности, рак кожи, рак груди у женщин, в также рак простаты у мужчин, отмечает телеканал 360.

Однако при этом специалисты отмечают, что нельзя категорически утверждать, что возникновение заболевания точно связано с произошедшими трагическими событиями.