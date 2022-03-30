Постпред Украины: договор с Москвой возможен только после отвода войск РФ

По словам дипломата, переговоры в Стамбуле показали, что Россия может быть готова к продвижению в переговорах.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Во вторник 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.

