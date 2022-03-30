Постпред Украины: договор с Москвой возможен только после отвода войск РФ
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что подписание договора с Москвой будет возможно только в случае отвода военных России на позиции, которые они занимали до начала спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, переговоры в Стамбуле показали, что Россия может быть готова к продвижению в переговорах.
Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Во вторник 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российскую юрисдикцию
- СМИ: США грозит голод из-за политики Байдена
- Антонов отверг обвинения Вашингтона в продовольственном кризисе
- Постпред Украины: договор с Москвой возможен только после отвода войск РФ
- Зампостпреда Китая при ООН заявил, что санкции нанесли удар по глобальным рынкам
- СМИ: в России может появиться новая платежная единица
- Составлен список самых популярных авианаправлений у россиян в апреле
- Предложено ввести скидку 150 тысяч рублей на российские авто
- Берлин перестал получать газ по трубопроводу «Ямал – Европа»
- Вучич: C Путиным разговаривать легче, чем с Байденом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru