Постпред Украины: договор с Москвой возможен только после отвода войск РФ

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что подписание договора с Москвой будет возможно только в случае отвода военных России на позиции, которые они занимали до начала спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года, сообщает РИА Новости.

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По словам дипломата, переговоры в Стамбуле показали, что Россия может быть готова к продвижению в переговорах.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Во вторник 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.

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