Постпред США в ООН: Москва «вторгалась» в Восточную Европу
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у Москвы планы напасть на Украину, сообщила CNN, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы».
При этом дипломат не пояснила, о каких регионах идет речь. По словам ведущего телеканала, его знакомые украинцы в США не верят, что РФ начнет вторжение, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?», — спросил журналист.
«Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала Томас-Гринфилд.
Как отметила постпред, если «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.
Напомним, Генсек ООН Антониу Гуттереш считает, что война на Украине не случится и надеется на дипломатические усилия. Поводом для оптимизма является то, что обе стороны продолжают оставаться открытыми к дипломатическому решению вопроса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- СМИ: Вашингтон считает уловкой отвод российских войск от Украины
- Постпред США в ООН: Москва «вторгалась» в Восточную Европу
- Байден организует встречу европейских лидеров и НАТО по Украине
- Власти Киева предусмотрели эвакуацию местных жителей
- Обнародован текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
- Страны Евросоюза призвали к полному соблюдению Минских соглашений
- Эксперт рассказал о повышении доходов населения после поручения Путина
- Щербакова заявила о намерении продолжить карьеру после победы
- Лондон отменил программу «золотых виз» для инвесторов
- Названа дата начала строительства города Спутник под Владивостоком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru