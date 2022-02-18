Постпред США в ООН: Москва «вторгалась» в Восточную Европу

При этом дипломат не пояснила, о каких регионах идет речь. По словам ведущего телеканала, его знакомые украинцы в США не верят, что РФ начнет вторжение, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?», — спросил журналист.

«Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала Томас-Гринфилд.

Как отметила постпред, если «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гуттереш считает, что война на Украине не случится и надеется на дипломатические усилия. Поводом для оптимизма является то, что обе стороны продолжают оставаться открытыми к дипломатическому решению вопроса.

