Генсек ООН считает, что война на Украине не случится
Генсек ООН Антониу Гуттереш считает, что война на Украине не случится и надеется на дипломатические усилия. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
В противном случае, по мнению Гуттереша, военный конфликт стал бы катастрофой. Поводом для оптимизма является то, что обе стороны продолжают оставаться открытыми к дипломатическому решению вопроса, отметил Дюжаррик.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. В четверг 17 февраля Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину по итогам новых данных разведки.
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