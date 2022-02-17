Генсек ООН считает, что война на Украине не случится

В противном случае, по мнению Гуттереша, военный конфликт стал бы катастрофой. Поводом для оптимизма является то, что обе стороны продолжают оставаться открытыми к дипломатическому решению вопроса, отметил Дюжаррик.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. В четверг 17 февраля Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину по итогам новых данных разведки.



