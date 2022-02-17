В Кремле обвинили Байдена в нагнетании ситуации заявлениями о «нападении на Украину»
Утверждения о планах Москвы «напасть» на Украину, которые раздаются в том числе из уст президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, только нагнетают обстановку. Такой комментарий дал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
Байден уже несколько раз делал «прогнозы» по поводу вторжения России на Украину. Несколько дней назад газета Politico опубликовала слова некоего источника о том, что глава Белого дома даже назвал конкретную дату в ходе онлайн встречи с лидерами западных стран и НАТО - 16 февраля. Однако никакого нападения так и не случилось.
Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться. Позднее Байден вновь заявил, что ожидает «вторжения в ближайшие несколько дней».
Уже сегодня заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что по мнению Вашингтона есть признаки подготовки Россией «неминуемого вторжения» на Украину. Жан-Пьер также назвала «ложными» заявления об отводе войск от границы с Украиной.
Между тем, Минобороны России сегодня вечером сообщило о прибытии в Чечню первого эшелона мотострелкового соединения Южного военного округа, которое принимало участия в учениях в Крыму.
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