В Кремле обвинили Байдена в нагнетании ситуации заявлениями о «нападении на Украину»

Утверждения о планах Москвы «напасть» на Украину, которые раздаются в том числе из уст президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, только нагнетают обстановку. Такой комментарий дал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

Байден уже несколько раз делал «прогнозы» по поводу вторжения России на Украину. Несколько дней назад газета Politico опубликовала слова некоего источника о том, что глава Белого дома даже назвал конкретную дату в ходе онлайн встречи с лидерами западных стран и НАТО - 16 февраля. Однако никакого нападения так и не случилось.