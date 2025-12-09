Постпред США: Трамп понимает, как надавить на Украину для заключения сделки

По его словам, Вашингтону для этого также потребуется взаимодействовать с Москвой, и у Трампа есть необходимые инструменты влияния на обе столицы. Уитакер предположил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет сложным документом из многих пунктов.

Ранее Трамп заявил о своем недоумении в связи с бездействием украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

