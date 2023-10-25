Постпред: Израиль прекратит выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерреша
Израиль намерен отказывать в визах представителям ООН из-за позиции генсека организации Антониу Гутерреша по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в эфире радио Galei Tzahal.
«Из-за его [Гутерриша] высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН», — подчеркнул Эрдан.
Ранее Гутерреш в ходе дебатов в Совбезе ООН заявил, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль «произошла не в вакууме». По мнению Эрдана, генсек ООН подобными высказываниями «оправдывает терроризм» и распространяет «кровавый навет» в отношении ближневосточного государства. Постпред призвал Гутерреша уйти в отставку, пишет RT.
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