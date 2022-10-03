Постпред ФРГ при НАТО объяснил, почему альянс не может помочь Украине

НАТО не отвечает на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Украина не входит в альянс. Об этом заявил постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг.

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«Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне», — сказал постпред в интервью Spiegel.

Кениг указал, что в Североатлантическом альянсе не хотят принимать участие в боевых действиях, пишет Газета.ру. Как отметил постпред, вступление НАТО в конфликт привело бы к «большой войне» с участием еще 30 государств, сообщает Ura.ru.

Представитель Германии добавил, что Киеву следует рассматривать помощь от Североатлантического альянса как от отдельных стран.

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ФОТО: РИА Новости
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