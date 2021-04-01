Поставки вакцины J&J приостановлены в США из-за ошибки на заводе
Предстоящие поставки вакцины о коронавируса компании Johnson & Johnson в США будут приостановлены, сообщает Politico.
Это связано с ошибкой, которые совершили рабочие на заводе-производителе в Балтиморе. Как говорят в компании, работники завода по ошибке смешали ингредиенты для вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя.
В результате 15 млн доз препарата были испорчены. Отмечается, что данные дозы вакцины не были переданы на стадию упаковки.
Мужчина в американском штате Виргиния после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson&Johnson покрылся сыпью, затем его кожа начала облезать.
В настоящий момент пациента выписали из больницы, его здоровье полностью еще не восстановилось.
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