Италия разрешила применение вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson

Как отмечает ведомство, препарат одобрен для применения гражданами старше 18 лет. Итальянский регулятор принял решение в соответствии с указаниями Европейского агентства лекарственных средств.

AIFA подчеркивает, что вакцина будет предоставлена за счет Национальной службы здравоохранения.

Ранее использование вакцины Janssen одобрил Верховный комитет по здравоохранению Франции.

