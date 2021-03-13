Италия разрешила применение вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson
Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) разрешило использование однокомпонентной вакцины от коронавируса, разработанной подразделением Johnson & Johnson компанией Janssen.
Как отмечает ведомство, препарат одобрен для применения гражданами старше 18 лет. Итальянский регулятор принял решение в соответствии с указаниями Европейского агентства лекарственных средств.
AIFA подчеркивает, что вакцина будет предоставлена за счет Национальной службы здравоохранения.
Ранее использование вакцины Janssen одобрил Верховный комитет по здравоохранению Франции.
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